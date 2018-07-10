中國6月CPI年增1.9% 連續三個月低於2%

中國國家統計局今 (10) 日公佈，6 月份全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）資料顯示，CPI 月減 0.1%，年增 1.9%，連續三個月低於 2%，繼續處於「1 時代」；PPI 月增 0.3%，年增 4.7%，皆符合市場預期。

2018 年 6 月份，中國全國居民消費價格年增 1.9% 。其中，城市上漲 1.8% ，農村上漲 1.9% ；食品價格上漲 0.3% ，非食品價格上漲 2.2% ；消費品價格上漲 1.5% ，服務價格上漲 2.4% 。上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲 2.0% 。

圖自中國國家統計局

至於全國工業生產者出廠價格年增 4.7%，月增 0.3%。工業生產者購進價格與去年同期上漲 5.1%，月增 0.4%。上半年，工業生產者出廠價格比去年同期上漲 3.9%，工業生產者購進價格上漲 4.4%。



圖自中國國家統計局

中國國家統計局城市司高級統計師繩國慶分析，CPI 與上個月相比繼續下降，與去年同期來看漲幅略有擴大。與上個月相比，CPI 走勢基本平穩，降幅比上月收窄 0.1 個百分點。食品價格下降 0.8%，降幅比上月收窄 0.5 個百分點，影響 CPI 下降約 0.16 個百分點。時令瓜果和蔬菜大量上市，鮮果和鮮菜價格分別下降 6.7% 和 1.8%，合計影響 CPI 下降約 0.16 個百分點，是 CPI 下降的主要原因。

和去年同期相比， CPI 漲幅略有擴大，繼續保持溫和上漲。食品價格上漲 0.3%，影響 CPI 上漲約 0.05 個百分點。據測算，在 6 月份 1.9% 的年增幅中，去年價格變動的翹尾影響約為 1.5 個百分點，新漲價影響約為 0.4 個百分點。



至於 PPI 方面，繩國慶表示與上個月相比漲幅略有回落，年增漲幅有所擴大。他表示，和上個月相比，PPI 漲幅略有回落。生產資料價格上漲 0.4%，漲幅比上月回落 0.1 個百分點；生活資料價格持平。

與去年同期來看，PPI 漲幅比上月擴大 0.6 個百分點。生產資料價格上漲 6.1%，漲幅比上月擴大 0.7 個百分點；生活資料價格上漲 0.4%，擴大 0.1 個百分點。據測算，在 6 月份 4.7% 的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為 4.1 個百分點，新漲價影響約為 0.6 個百分點。

交通銀行首席經濟學家連平表示，今年上半年 CPI 整體平穩，雖然年初一度反彈到 2% 以上，但近兩個月年增幅又降到 2% 以下，預計上半年 CPI 年增幅平均在 2% 左右。

對於下半年物價走勢，連平預計，第三、四季度豬肉價格可能平穩回升，也許會帶動食品價格小幅上升。非食品價格則可能保持基本穩定，未來 CPI 缺乏顯著反彈的動力。從翹尾因素來看，7 月之後將顯著回落，因此下半年通膨水準大幅上漲的可能較小。

今日早盤 A 股走勢小幅開高，之後在平盤上下震盪，至截稿為止報 2817.77，小漲 0.09%。