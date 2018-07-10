【異動股】水泥板塊快速衝高 西部建設(002302-CN)等2股漲停

今日早盤，水泥板塊快速衝高領漲兩市，截止發稿，板塊指數漲2.39%，個股方面，西部建設(002302-CN)漲停報11.52元，凱倫股份(300715-CN)漲停報24.09元，四川雙馬(000935-CN)漲6.89%報17.07元，天山股份(000877-CN)漲6.67%報7.36元，西藏天路(600326-CN)漲5.42%報6.03元，冀東水泥(000401-CN)漲5.25%報9.82元，上峰水泥(00672-CN)、祁連山(600720-CN)、金隅集團(601992-CN)等紛紛上漲逾3%。

消息面上，目前全國多地正在實施錯峰生產工作，對水泥價格又形成了進一步支撐;今年“淡季”隨著水泥行業產能控製力度的不斷增強以及產業鏈條的加速收縮，有望出現“淡季”不淡的情況，多家水泥企業銷售毛利率也普遍高於去年同期，價格中樞有望維持高位運行。

在已經公佈中報業績預告的幾家公司來看，業績普遍預喜。其中，四川雙馬預計中報淨利潤同比增長509.62%，塔牌集團也預計中報淨利潤同比翻番，增幅達到180%，而冀東水泥、福建水泥、四川金頂等公司則均預計中報業績扭虧為盈。

分析人士表示，今年“淡季”隨著水泥行業產能控制力度的不斷增強以及產業鏈條的加速收縮，有望出現“淡季”不淡的情況，多家水泥企業銷售毛利率也普遍高於去年同期，價格中樞有望維持高位運行。天風證券認為，半年報披露窗口期將至，水泥行業基本面持續超預期，低庫存、短淡季充分支撐行業盈利上行，中報業績可期，加上現金流充裕，同時估值有望進一步修復。嚴控新增產能總基調不動搖，環保助力供給收縮，後市繼續可期。

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