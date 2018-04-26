中光電Q1純益年減3成 EPS 0.45元

中光電 (5371-TW) 今 (26) 日召開線上法人說明會，首季歸屬母公司純益 1.93 億元，年減 30%，季減 75.7%，每股純益 0.45 元。

中光電首季合併營收 123.75 億元，年增 1.2%，因淡季及工作天數減少影響，季減 17.8%，毛利率 16.02%，與去年同期相當，受匯率不利及產品組合差異影響，季減 2.54 個百分點，營業淨利 1.6 億元，年減 38%，季減 80.3%，主要因應積極轉型，配合「影像辨識、人工智慧、雲端加值服務及無人機」等前瞻技術營運所需，在用人、研發及銷售等營業費用較去年同期增加所造成。

中光電歸屬母公司股東淨利 1.93 億元，年減 30%，季減 75.7%，首季每股純益 0.45 元。

中光電指出，節能產品事業群第 1 季營收 60.53 億元，出貨量約 1131 萬片 / 台，受傳統淡季與工作天數減少影響，營收及出貨量分別較上一季衰退 11% 及持平。節能產品事業群總經理林惠姿預估，第 2 季仍是傳統淡季，但受惠更多 EMS 客戶高階及大尺寸 TV LCM 生意，整體節能產品出貨量將可望微幅成長。

展望今年，林惠姿說明，節能產品事業群除持續精進各式光學零組件研發，提升傳統面板模組功能規格外，將積極進行節能、防窺專用、高動態對比 (HDR) 等差異化設計於高價值應用顯示器上，如車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等市場，預期今年節能產品事業群整體營運穩健成長。

影像產品第 1 季出貨量約 31.9 萬台，營收 41.7 億元，因 SSI 固態光源產品出貨增加及世足賽需求增溫影響，出貨量及合併營收分別較去年同期成長 8% 及 13%。展望第 2 季，影像產品事業群總經理陳士元表示，世足賽及標案需求將帶動第 2 季出貨量較前一季及去年同期成長。

陳士元說明，影像產品事業群為消費者創造嶄新的嵌入式模組、大屏拼接、互動觸控、數位看板、大型公共空間顯示暨智慧連結等整體影像解決方案，且開發虛擬實境及擴增實境穿戴顯示平台裝置， 預期影像產品事業群今年整體營運將持續成長。