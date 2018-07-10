市場資金積極尋找反擊機會 半年報行情要來了？

A 股今 (10) 日正式進入半年報披露期，首日由順灝股份 (002565-CN) 和航錦科技 (000818-CN) 打頭陣，宣告 A 股將正式進入半年業績披露期，市場人士更建議近期可以關注三類績優股的投資機會。

《證券日報》報導，市場人士認為，隨著市場進入底部，半年報公佈有機會成為引領反彈的主線，建議可以在投資組合內結合估值、半年報業績，佈局績優股，可關注以下三類績優股的投資機會。

首先，通常先公佈業績的企業，多半是業績較好的一群。今年計畫最先披露半年報是主機板的航錦科技以及中小板順灝股份；緊接著是 7 月 11 日的威華股份 (002240-CN) 和嘉事堂 (002462-CN)。7 月 14 日為九華旅遊(603199-CN) 等。從整個 7 月份來看，預計披露半年報業績的公司共有 133 家。

第二，可以密切關注業績超乎預期的企業。據統計，截至昨日，滬深兩市共有 1298 家公司發佈半年報業績預告，業績預喜公司達到 941 家，占比達 72.5%。其中，有 230 家公司 2018 年半年報業績有望年增一倍，包括啟明星辰 (002439-CN)、世榮兆業(002016-CN)、聖濟堂(600227-CN)、安陽鋼鐵(600569-CN)、國創高新(002377-CN) 等，今年中期淨利有望年增超過 10 倍，顯示較強的成長能力。

第三，市場資金從今年 7 月以來，便已開始關注半年報業績超乎預期標的，部分績優股開始獲得資金青睞。統計發現，在 941 支預喜股中，7 月份以來，261 只個股呈現大單資金淨流入。其中，綠色動力 (601330-CN)、彤程新材(603650-CN)、福達合金(603045-CN)、中航沈飛(600760-CN)、海格通信(002465-CN) 等個股累計大單資金淨流入已超過人民幣 1 億元以上。

《廣州日報》報導，據機構分析師指出，半年報行情往往較短，其中以業績連續兩季都在提升的公司，整體表現最好。天風證券分析師劉晨明表示，可從三個角度來把握半年報行情：首先，選擇一季報出爐後，業績絕對增速 25%~100%、業績提升幅度在 50~100 個百分點、業績增速連續兩個季度都在提升的個股或行業。

大同證券表示，近來市場資金開始尋找反擊機會，在半年告公佈的當下，業績正是重要的切入點，大幅成長甚至超預期標的極可能成為市場主流資金提前佈局的重點，預計部分中游行業和成長股是半年報較佳的集中地，後市反彈動力較為充足。