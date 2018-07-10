小米(01810-HK)首日登場失守招股價 高估值下存隱憂

香港首家以「同股不同權」架構上市的公司--小米集團(01810-HK)周一首日登場，盤中雖然曾觸及招股價惟未能穩守，最終以低過招股價約1.2%的16.8港元收市，因市場對其偏高的估值存有戒心。

以成交額及成交量計，中國智能手機制造商--小米均居最活躍港股榜首。全日成交額76.82億港元，成交量4.62億股。恒生指數.HSI全日收高1.32%，主板成交額為986.65億港元，與上周五約985億港元相若。

小米的股價表現可能對其他正在等候來港上市的內地科技企業有啟示作用。這包括有望成為第二家香港第二間「同股不同權」(不同投票權架構)上市企業、集資可能40億美元的美團點評，及中國鐵塔等。

「其他等候上市的公司將在市場氣氛轉變前趕到香港上市，如果它們目標獲得較高的估值，更要加快步伐。」交銀國際首席策略師洪灝表示。

不過，他指出，由於不少新經濟類公司都希望獲得較高的估值，加上未來有不少的新IPO，市場要消化所有的新IPO頗具挑戰性。

財政司司長陳茂波今早出席小米上市儀式後對記者表示，對小米首日股價表現認為毋須擔心，因為最近中美貿易糾紛令到整體投資市場後氣氛受到影響。在政府來說，最重要的是這次進行的改革（指同股不同權）是考慮到整個社會經濟的轉變和未來的大趨勢，故不需要為短期的波動而過分擔心。

小米在香港首次公開發售(IPO)面向散戶的公開發售部分錄得近9倍超額認購，國際配售則錄得輕微超額認購，公司以招股價區間低端的17港元定價，按發售股數約21.8億股計，集資金額約371億港元，扣除股東出售舊股套現以及全球發售相關開支後的凈額約239.74億港元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，小米跌破招股價反映投資者認為該股估值相比其他科技股如騰訊(00700-HK)、蘋果(AAPL.O)為高。

小米的定價相當於2018年市盈率39.6倍，而蘋果及騰訊的市盈率分別為16倍及36倍。

此外，小米上市亦生不逢時，剛好碰上香港股市低潮，上周恒生指數跌至九個月新低，因市場憂慮中美貿易摩擦升級。

小米原本計劃同時發行CDR和H股，惟基於估值上的爭議，就在「臨門一腳」之際決定先H後CDR。這個決定讓小米能夠如期於7月初實現上市。

路透香港7月9日

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