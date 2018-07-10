貴金屬盤後─美元近來回檔 黃金收高3.80美元 創近二週最高收盤水準

黃金價格週一上漲，美元近來回檔拉抬了黃金價格，並創近二週最高收盤水準。

8 月黃金上漲 3.80 美元，或 0.3%，收於每盎司 1259.60 美元， 創 6 月 26 日以來，交易最熱絡合約最高收盤水準。

分析師說，黃金要看美元走勢，美國貿易戰的負面消息對黃金應屬利多。本週將舉行的北大西洋公約組織 (NATO) 會議，亦可能影響美元與黃金。川普與他可能拋出的意外，讓金融市場緊張。

上週，黃金小幅上漲。美國公布就業報告略顯強勁，預期聯準會 (Fed) 將緩慢升息，不致加速，有助支撑黃金走高。

分析師說，黃金必須突破 1272.70 美元，才能引進空頭回補買盤，測試 1302 美元。若黃金無法突破 100 週移動平均線 1272.70 美元，價位可能測試 1235 美元。

美元指數今日上漲 0.2%，但本月以來，則下跌了 0.5%。美元下跌，讓以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人，更具有吸引力。

美國股市今日強勢上漲，但黃金仍反彈走堅。近來因擔憂美國與貿易夥伴之間的貿易磨擦，美元走強，壓低了商品價格。過去三個月，美元指數每月均上漲，黃金則每月均下跌。

擔憂貿易戰影響北京經濟，黃金需求因而減少。近幾個月，北京經濟已有下滑跡象。中國是全球最大黃金購買國之一。

9 月白銀上漲 0.4% 至每盎司 16.139 美元。

10 月白金反彈 0.6% 至每盎司 853.50 美元，上週，白金下跌 1.1%。

9 月銅上漲 0.9% 至每磅 2.85 美元。9 月鈀金上漲近 0.8% 至每盎司 954.70 美元。