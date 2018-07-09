川普要求北約盟國：付錢

根據 MarketWatch 分析報導，就在即將前往歐洲，與北約組織盟國舉行會議之前幾天，川普總統持續指控這些盟國沒有支付適當的國防成本，並呼籲他們要「多做一些」。

「美國為北約組織 (NATO) 支付的費用，遠高過任何其他國家。這不公平，也無法接受，」川普週一發布推文說道。「雖然自我上任以來，這些國家增加分攤了費用，但他們必須再多做很多。」

川普說，「美國為這個 69 年之久的組織支付了大部份的費用，但歐洲從中獲利却遠多過美國。」

「NATO 提供歐洲的好處，遠多過提供給美國的好處。某些項目，美國支付 90% 的 NATO 費用，許多國家支付的費用，却遠不及該負擔的 2%，」他說。「此外，歐盟對美國享有 1510 億美元貿易順差，還對美國商品大設貿易障礙。無法接受！」

川普總統即將於週二前往布魯塞爾，與北約領袖會晤。這些領袖中，有許多人在貿易關稅上，與川普總統針鋒相對。

川普總統於上個月發送一封措辭嚴峻的信件予北約會員國 -- 包括比利時，挪威，加拿大與德國 -- 警告他們必須遵守 2014 年高峰會的承諾，於未來十年，支付至少 GDP 的 2%，當做國防費用。

今年，在北約組織的 29 個會員國中，預期僅有 8 國能夠達成此一目標。