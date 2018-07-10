北約峰會還沒開始 川普已經開始噴德國

在 7 月 11 日的北約峰會正式召開之前，川普又對其他成員國發難了。

川普攻擊的仍然是軍費問題，這也是他對北約其他成員國一向不滿之處。他在社交媒體上表示，美國在北約上的花費遠超其他國家，儘管其他成員國已經在增加費用，但目前的增幅還遠遠不夠。

2014 年，北約達成的共識是，計劃在 2024 年將軍事開支提高到 GDP 的 2%。歐盟外交官稱，已經有更多的北約成員國有望達到這一水平，而克羅地亞已經實現了 2% 的軍費開支。

川普特別提到了德國：「德國的軍費開支是 GDP 的 1%，美國則有 4%，北約對歐盟的好處遠遠超過對美國的。」

歐美就關稅問題爭執不下，川普已經在此前的 G7 會議上拒簽聯合公報。而歐盟國家擔憂，如果在北約峰會上川普再度撕破臉面，歐美關係可能進一步面臨挑戰。

川普攻擊軍費問題的同時，也提到了歐盟對美國 1.51 億美元的貿易順差，以及「對美國商品巨大的貿易壁壘」。

新華社援引美國大西洋理事會歐洲問題專家觀點稱，現在歐洲人已經很難再像以前那樣將美國人視為「守法者」和「可信賴的盟友」。

美國總統在北約峰會後的 7 月 16 日，將與俄羅斯總統普丁碰面。北約其他成員國還擔心，萬一川普再度如 G7 會議期間那樣，對俄羅斯釋放善意，北約的凝聚力和互信程度會再打折扣。

不過，新華社文章還援引專家觀點稱，跨大西洋聯盟畢竟經歷幾十年的積澱，目前雙方雖有分歧，但在歐洲東線防禦等安全問題上依然步調一致。儘管川普抱怨連連，但美國在行動上對北約支持不減。