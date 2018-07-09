英脫歐大臣Davis辭職 英鎊亞洲早盤一度急跌

原本仍在看漲的英鎊，亞洲週一早盤兌美元突然急跌，原因是脫歐大臣 David Davis 不滿梅伊 (Theresa May) 所達成的協議，突然宣布辭職，交易員對後續發展心存警惕。

亞洲週一交易時段，英鎊兌美元原本高開，漲至 1.3318，但在 Davis 辭職消息傳出後急劇下跌，一度跌至 1.3286，之後稍微回穩在 1.3300 附近。

英鎊走勢（圖表取自 Zero Hedge）

在 Davis 辭職前，英國內閣同意首相梅伊的新脫歐提案，包括 Davis 在內的強硬脫歐派對協議感到憤怒，認為新協議與歐盟建立密切的貿易關係，違背當初的公投結果。

據報導，Davis 辭職後也有官員決定跟進，至少一名脫歐部門的部長也宣布辭官，不願為梅伊的新協議背書。

英鎊兌美元近期原本看漲，不過交易員目前謹慎觀望，留心梅伊領導階層的局勢變化。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 由技術線型分析，由日線圖數據來看有利走升，因收盤匯價遠高於溫和看空的 20 日均線，同時技術指標在積極區域內向上，位居 4 月底以來的高點。

Bednarik 表示，由 4 小時圖來看，看漲的 20 期均線持續走高，因此回跌可能會吸引多頭，技術指標也維持漲幅，但仍低於本月高點，1.3310 為短期的強勁阻力。