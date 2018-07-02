中華電攜研華、中磊等夥伴進行場域測試 目標後年5G預商用

5G 成為新興商機，全世界都在搶進，中華電 (2412-TW) 今 (2) 日與台北市政府簽署合作備忘錄，將透過台北市開放的 5G 實驗場域進行 5G 創新應用展示體驗及場域驗證，據了解，包括研華(2395-TW)、中磊(5388-TW)、佐溱、超視代等合作夥伴都加入測試行列；總經理謝繼茂指出，目標在 2020 年 5G 預商用。

中華電與北市府今日簽署 5G 及智慧城市創新應用服務合作備忘錄，未來將在行動通信網路整合智慧路燈相關應用的概念驗證、智慧城市創新應用展示體驗及場域驗證、5G 創新應用展示體驗及場域驗證等方向進行合作，加速 5G 及物聯網的發展。

謝繼茂表示，將透過與北市府的合作，推動智慧路燈與物聯網、5G 網路設備的結合，運用自主研發的物聯網 (IoT) 大平台及智慧運籌中心 (IOC)，導入人工智慧 (AI)、大數據、雲端、資安、擴增實境 (AR) 等五大關鍵能力，結合台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電領航隊團隊夥伴的產業能量，發展智慧節能、智慧交通、智慧安防、智慧商務等應用。

中華電執行副總林國豐表示，在 5G 的布局上，預計今年 10 月將在北部營運中心進行 5G 影音應用展示，11 月則把 5G 影音應用展示搬到溫哥華國際會議向全球電信業者展示。

他指出，預計明年第 2 季開放 5G 國產設備互通性測試，國內廠商在台灣本地就可以有實際網路來測試，台灣實驗網路是包含愛立信及諾基亞兩家國際廠商的實驗網路，在台灣就可跟兩家大廠做互聯測試，非常方便。

另外，明年第 3 季將開放 5G 應用創新大規模城市測試，會有城市級 5G 規模實驗網路測試，在信義計畫區測試，國內創新應用的夥伴到場域測試；林國豐說，目前規劃 2020 年第 2 季到第 3 季在台灣推出 5G 預商用。

台北市府副市長林欽榮透露，預計在 2019-2021 年投入 13.4 億元，完成 11 萬盞路燈化身為智慧化路燈的目標；北市府今年開放實證場域，由業者提案，政府行政協助但不出資，進行相關的驗證測試。

林國豐說，市府預計明年在東區精華進行建置，包括內湖科技園區、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區等，約 1.2 萬盞路燈，預算約 1.4 億元；

2020 年北市五行政區全面覆蓋，包括內湖區、南港區、信義區、松山區、中山區，約 9000 盞路燈，預算約 1 億元；2021 年全市規模化擴散，場域視成果與區域需求逐步擴散，後續約 9 萬盞路燈，預算約 11 億元。

林國豐說，這一次與市府的合作，將會在精華區選定特定馬路進行路燈連網測試，預計將建置數 10 盞，包括大馬路及考量安全的小巷道等，都會選擇備為測試場域，至於明年開始的智慧路燈建置，北市府將會是以標案來進行。

據了解，加入北市府這件合作案的夥伴包括研華、中磊、智慧眼鏡廠商佐溱、VR 廠商超視代等，都加入測試行列中。

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