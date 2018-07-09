曾銘宗痛批「硬塞高中職生進銀行」金管會5大聲明澄清

金管會前主委、國民黨立委曾銘宗今 (9) 日批評金管會擴權濫權，稱金管會為配合政府「青年領航就業計畫」，要求全體銀行破格錄取高中職畢業生，不僅要以正職錄用，不能限制門檻，又不能做常態性的工作，工作地點還必須在總行，起薪不得低於 25K，根本是破壞公司治理及內稽內控制度。對此，金管會晚間發布 5 大聲明澄清此事。

曾銘宗批評，金管會為配合政府「青年領航就業計畫」，要求全體銀行破格錄取高中職畢業生，不僅要以正職錄用，不能限制門檻，又不能做常態性的工作，工作地點還必須在總行，起薪不得低於 25K，引發銀行反彈，曾銘宗還批「金管會擴權濫權，介入要求公股銀行以外的民營銀行配合硬塞員額，根本是破壞公司治理及內稽內控制度，這是金管會成立 14 年來沒有的事。」

對此，金管會晚間發布 5 大聲明，澄清此事純屬誤解，聲明如下：

一、 勞動部勞動力發展署為配合教育部辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，自 106 年起規劃推動「青年就業領航計畫」。第一年即有民營銀行、證券及保險等業者自願性加入並提供職缺需求。該計畫並由勞動部彙整各部會提供適合的職缺，讓高中職應屆畢業生先進入工作職場累積經驗。

二、 金管會於今年 6 月底邀請本國銀行等業者參加「研商銀行業就『青年就業領航計畫』職缺開發事宜」會議，並邀請教育部及勞動部與會進行簡報，以使銀行等業者更了解該計畫之運作目的，是為了提供學生職業探索及多元發展。

三、 職缺與應職人員的媒合，完全尊重職缺單位的人員需求、進用及考核等人事管理職權，並無要求破格擢用的情形。

四、 職缺工作地點並不限於總行，起薪亦無不得低於 25K 之規定，業者所提報職缺及相關工作崗位訓練計畫，由教育部及勞動部依該計畫的職缺審視原則進行媒合，以協助青年適才適性發展。

五、 人員進用與否，由職缺單位依其相關內部規範進一步面試甄選決定，並無所稱與公司治理不合的狀況，亦絕無報導所稱「硬塞高中職生進銀行」的情形。