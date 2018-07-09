瓦城6月營收年增14% Q3海內外展店加速 新開店上看8家

受惠端午連假、展店效益雙重動能挹注下，瓦城 (2729)6 月營收較去年同期雙位數成長，達 3.61 億元，年增 14.16%；第二季營收 10.55 億元，年增 4.99%；上半年累計營收 21.25 億元，年增 3.62%。瓦城表示，第三季緊接而來的暑假旅遊旺季、父親節消費商機奠定樂觀前景，更可望隨下半年進入展店高峰，再添柴火、續寫營運新高點。瓦城指出，下半年拓點步伐加速，搶進多元通路型態，推進人口密集的社區型核心商圈，深化國內布局密度，5 月底起，即一口氣增開 2 家瓦城 Express，展店效益顯著，齊力助推 6 月營收；7 月大心新泰式麵食接連進駐家樂福新店店與內壢店、1010 湘湖南料理亦於 7 月同步前進新北市中和區商業辦公核心基地，甫開幕即創佳績。



瓦城旗下主力品牌今下半年積極布局海內外市場，瓦城提到，第三季新增店數上看 8 家，平均每月就有 2 至 3 家新開店，大心新泰式麵食除加速在台拓點，也擬於年底在上海開設海外 2 號店；非常泰概念餐坊也將跨入第二市場，年底插旗位於上海市凱德晶萃廣場 Lu One；時時香 Rice Bar 台北首店則將於第四季進駐餐飲一級戰區信義商圈。



此外，瓦城也提到，隨著既有品牌揮軍新市場，展店效益逐步轉強的同時，集團第七個自主研發品牌也正積極籌備中，可望再創營運成長新動能，強勢推助集團來客續升、營收暢旺。

