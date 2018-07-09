開發金上半年稅後獲利61.05億元 年增率73% 每股盈餘0.42元

開發金 (2883) 公布 6 月自結稅後獲利 8.94 億元，累計 1-6 月稅後獲利 61.05 億元，年增率約 73%，每股盈餘 0.42 元，開發金表示，6 月全球金融市場因中美貿易戰再起，以及美元走強，不利於新興市場股、匯市走勢，金融市場操作空間也受到壓縮，證券經紀業務穩健、直接投資部位評價回升，以及認列中壽 (2823) 轉投資收益挹注下，上半年獲利較去年同期成長逾七成。子公司凱基銀 6 月整體貸放規模持續維持穩定增長，獲利主要來自淨利息及手續費收入，惟受到中美貿易戰影響，不利於金融商品的評價及操作，單月稅後獲利 2.59 億元，累計前 6 月稅後獲利 15.49 億元。



證券業務因 6 月整體台股交易量能相較 5 月增加約 11%，有利於經紀業務營運表現，加上各業務穩定貢獻，子公司凱基證券 6 月份稅後獲利 3.67 億元，累計前 6 月稅後獲利 20.35 億元。



中華開發資本 6 月營運主要來自認列直接投資部位之評價增值利益，稅後獲利 2.83 億元，累計前 6 月稅後獲利 25.7 億元，中壽 6 月稅後獲利 15.48 億元，累計前 6 月稅後獲利 62.59 億元。





