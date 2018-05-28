玉晶光新手機鏡頭已送蘋果認證 股價創波段新高

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)4 月營收都較去年同月衰退，不過，兩家公司對於蘋果今年新機種鏡頭元件都已交蘋果認證中，玉晶光股價今 (28) 日也因其前 4 月獲利表現佳，盤中以 481 元創波段新高價。

玉晶光 4 月自結稅後純益 8823 萬元，年增 1.13 倍，單月每股純益 0.88 元，累計前 4 月稅後純益 2.85 億元，已超越去年上半年稅後純益 1.56 億元，每股純益達 2.86 元，主要是得力於對非蘋陣營的出貨提升。

玉晶光指出，第 2 季仍為蘋果拉貨淡季，新產品仍在送認證中，導致 4 月業績月減及年減，不過，公司持續全力爭取訂單，尤其對非蘋陣營更加緊布局，4 月起在非蘋果陣營手機廠認證出貨挹注下，推升 4 月獲利走揚。

玉晶光預期，今年非蘋手機鏡頭出貨將優於去年；法人圈傳，目前玉晶光積極布局華為訂單，不過，玉晶光主管不願對此評論。

玉晶光去年稅後純益 10.48 億元，較前年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元；玉晶光去年稅後純益也創掛牌以來新高，董事會擬配發每股 3.5 元現金股利。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：玉晶光國泰 7C 購 01(079470-TW)、玉晶光國票 7B 購 01(079469-TW)、玉晶光第一 7A 購 01(077496-TW)。

玉晶光相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)