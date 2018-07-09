《天堂M》動能續強 橘子Q2營收33億元 寫歷史次高

遊戲營運商橘子集團 (6180-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收 9.79 億元，受到人氣手遊《天堂Ｍ》熱度稍緩影響，營收月減 2.4%，年增 69.77%，為近 7 個月以來新低；第 2 季合併營收 32.91 億元，季減 32.33％，年增 92.05%，為歷史次高；前 6 個月累計營收 81.4 億元，年增 106.5%。

橘子表示，6 月旗下子公司陸續推出活動，準備搶攻暑期商機，橘子手遊鉅作《天堂Ｍ》新職業「黑暗妖精」月底正式上線，系列宣傳從 6 月初起開跑，創造破 12 萬玩家預先登錄、北高兩地數千名玩家參與實體歡慶活動等熱潮。樂點 (GASH) 則搭配黑妖登場推限時限量回饋，帶動用戶數成長至近 120 萬。

展望 7 月，橘子表示，為迎接 7 月遊戲旺季，旗下《天堂Ｍ》、《新瑪奇》、《跑跑卡丁車》、《新楓之谷》等皆推出玩家活動，《新楓之谷》更開放「ARK 亞克」新職業登場大改版，並將舉辦百人玩家見面會，公布年度最大型實體活動。橘子支付則是從 7 月起與微風集團旗下百貨與商場合作，開拓大型消費場域。

此外，橘子旗下樂點 (GASH) 也將於第 3 季推出的亞洲第一個虛擬道具交易所，率先在遊戲產業啟用 IIO（首次虛擬道具公開發行，Initial Item Offerings）概念，除能保障用戶交易安全，也讓遊戲商擁有發行虛擬道具的能力。

劉柏園表示，由於第 1 季仍有行銷成本與合約認列的費用存在，雖然第 2 季仍須支付授權金，但也有原廠的獎勵費用挹注，毛利表現將會明顯優於第 1 季，獲利表現可望相當不錯。

展望下半年，劉柏園認為，肯定不會有大起大落的狀況，樂觀看待下半年表現可望優於上半年。