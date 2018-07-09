網家推「智慧標籤Fastag」 日用、食品等快消品一掃即購

繼 Amazon 實體購物按鈕 Dash Button 後，網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物也推出類似概念的「智慧標籤 Fastag」，首波攜手嬌聯旗下滿意寶寶搶先出擊，其「一掃即購、快速補貨」的新型態購物模式，將大幅縮短網購「選貨」流程，同時精準接觸目標族群，強化品牌行銷與會員尊榮服務。網家表示，PChome 研發的智慧標籤 Fastag，首波攜手嬌聯旗下滿意寶寶搶先出擊，未來將積極佈局日用、食品等快消品，眾多品牌強棒將接續登場，包含 P&G 旗下幫寶適、永豐餘旗下橘子工坊、植淨美、Frosch 德國小綠蛙、五月花、柔情、得意以及台鹽旗下海洋鹼性離子水等，可望為整體快消品買氣注入強勁成長動能，以創新 O2O 商業模式，重塑網購的服務面向與購物體驗。



網家指出，「智慧標籤 Fastag」運用 NFC 技術，消費者凡購買指定品牌或商品，即可隨箱獲得一枚智慧標籤 Fastag，當消費者家中的日用品將用罄前，只要開啟 PChome24h 購物 App，透過手機的 NFC 感應點感應智慧標籤 Fastag，即可快速導向品牌或商品的頁面，打造手機一掃即購、快速 24h 補貨的新型態購物模式。未來也將藉由分析消費週期、數量，透過 PChome24h 購物 App 主動提醒消費者回購，並獻上促銷活動訊息及折價券。



PChome 網路家庭總經理蔡凱文表示，期待透過導入「智慧標籤 Fastag」到全台 850 萬戶家庭當中，讓數據做為我們服務的前導，進一步挖掘並滿足消費者的潛在需求，「智慧標籤 Fastag」是 PChome 積極定義台灣新零售的前鋒部隊，這是我們在虛實整合策略中的一個重要試金石，PChome 在業界積累多年的大量資源與服務，將開創更加多元創新的 O2O 應用範疇，打造全方位電商生態系。



網家指出，「智慧標籤 Fastag」首波攜手滿意寶寶搶先出擊，消費者凡透過手機購買滿意寶寶商品滿 999 元將隨箱獲得「滿意寶寶智慧標籤 Fastag」一枚，期盼透過串聯線上獨享優惠及線下便利體驗等誘因，號召更多消費者與我們共創台灣電商全新的購物體驗。



此外，PChome24h 購物也提到，預計將於今年推出生鮮快配服務，消費者屆時將可體驗到新型態的網購生鮮服務，讓各種消費場景 360 度環繞在消費者的日常生活中，持續積極開拓虛擬通路的成長動能。