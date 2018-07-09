光寶科6月營收創今年新高 Q2營收547億元 季增13%、年增3%

光寶科技 (2301)6 月全球合併母子公司營收為 196.39 億元，月增 6% 及年增 1%，續創今年單月營收新高紀錄。受惠於核心事業終端市場需求穩定，第二季營收為 547 億元，季增 13% 及年增 3%。累計今年前 6 月合併營收為 1,032.2 億元。 光電部門 6 月營收占整體 28%，其中，不可見光 LED 市場需求持續成長與 LED 元件市占率擴增，佐以 LED 車用照明出貨順暢以及高階照相模組出貨成長帶動下，光電部門 6 月營收年增近兩成。



資訊產品部門營收占比為 53%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統及 AI 智慧居家設備電源產品出貨持續成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升帶動下，資訊產品部門營收月增近一成。



同時，儲存裝置部門 6 月占整體營收達 14%，受惠於雲端應用市場需求成長，儲存裝置部門 6 月營收月增逾一成。