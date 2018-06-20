O2O行銷開紅盤 網家18週年慶晚會業績年增2.3倍

台灣各大電商平台本月紛紛展開 618 年中慶促銷大戰，網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物，為歡慶屆滿 18 週年，今年也首度擴大挹注年中慶的行銷規模，全月舉辦狂歡購物節，並以去年雙 11 晚會的互動行銷模式，延伸打造「線上＋線下」齊進攻的多元創新消費體驗，於 16 日盛大舉辦「PChome 18 週年慶仲夏狂音樂」，並同步透過影音串流平台及社群平台，進而將觀看人流導回站上，帶動晚會期間全站活動業績飆升為去年同期的 2.3 倍。除了線上線下齊狂歡的晚會活動外，網家表示，PChome24h 購物自本月 1 日至 4 日的 Apple 品牌日，就帶領 Apple 全館活動業績較平日成長逾 7 倍大開紅盤，而全站 14 日至 18 日的活動業績已創下年成長 5 成的亮眼成績，每位會員的平均消費金額也提升超過 4 成，而受到適逢端午連假出遊潮，帶動購物行為大量由 PC 端轉移至行動端的影響，行動端的活動業績表現也達到平日的 2 倍。



網家進一步分析整體購買行為，當中尤以 Apple、小米、筆電及電競周邊、手機平板、藍牙耳機、電玩遊戲的銷售表現最為可觀，繳出倍數以上年成長率的佳績，特別值得觀察的是，受到電信業者日前紛紛推出低價上網吃到飽方案的影響，順勢帶動智慧型手機的採購需求增溫，統計站上 1 日至今，通訊館的活動業績對照去年同期已強勁成長了 2 倍，後續消費動能將相當可期。