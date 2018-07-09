螞蟻金服副總裁韓歆毅：網商銀行並不追求做大資產規模

7月8日，一年一度的金融科技外灘峰會在上海如期召開，螞蟻金服副總裁韓歆毅發表了主題演講，他表示：科技創新浪潮正在創造一個全新的未來，科技的發展讓金融更加普惠，更加平等。但他同時強調，科技雖然給金融服務帶來很大的改變，但並沒有改變金融服務的本質，金融服務依然需要註重風險，管理好風險，控制風險。二是要服務好客戶、經濟，而不是單純地讓金融空轉。

在演講中，他以網商銀行「310模式」為例，在解決小微商家的融資難，融資貴方面，網商銀行已經趟出了新路，通過科技的助力，現在小微商家可以獲得貸款、理財、保險等全方位的金融服務。

現在，這個模式也推廣到線下，通過一張二維碼，路邊攤、蒼蠅館也都獲得了數字時代的入場券，這些線下商家被稱為「碼商」，以“多收多貸”服務的超過300萬碼商群體為例，他們的筆均貸款金額不到1萬元。

他透露，「網商銀行過去一年的不良率只有1.2%，這是在服務小微企業中相對較低的不良率。去年市場的整體資金成本平均上漲了1個百分點，但網商銀行的貸款利率則比2016年下降了1個百分點，最讓我們自豪的就是這2個百分點的利差，這是我們帶給小微企業的實惠。」

在會上，他還表示，網商銀行並不追求做大資產規模，也不追求收入，貸款余額和利潤，而是希望網商銀行變成一個鏈接小微企業、小微經營者和金融機構之間的橋梁，和金融機構一起服務好“毛細血管”。

科技助力監管識別和防範風險

韓歆毅還指出：「科技有助於識別和有效防範金融風險，近年來引起關註最多的P2P和ICO等風險領域，本質上是打著互聯網和科技的外衣施行詐騙。」

他還認為：「監管科技的運用可以有效防範風險，並促進創新，智能風險預警與識別，輔助監管機構提前處置與打擊風險，『打早打小』（將風險控制在早期階段、金額較小的階段），防範系統性風險。」

最後，他強調：「技術對新金融的深遠影響才剛剛開始，如同1萬米長跑才走了100米，需要各方共同努力，平衡規範與發展，打造更加包容、安全、透明、可信的新金融生態。」



來源：界面

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