美好的歷史並未重演 比特幣價格首次在第2季下挫

過去幾年，比特幣價格在第 2 季總是上漲，毫無例外。不過，凡事總有第一次。

根據 CoinDesk 的比特幣價格指數 (BPI)，比特幣價格今年第 2 季下挫 8%，結束了過去連 7 年第 2 季上揚的紀錄。比特幣曾在 2011 年第 2 季出現 1964% 的強漲，是這個加密貨幣在短暫歷史中最好的單季表現。

今年第 1 季，比特幣見到 50% 的下挫，許多投資人將希望寄託在第 2 季的表現。比特幣在 4 月份的確有個好的開始，不過卻沒有維持到 6 月份。

事實上，4 月時比特幣的看空情緒一度到達高點，主因是 50 日均線與 200 日均線出現「死亡交叉」，價格一度下看 2800 美元。不過，由於出現超賣，加上傳出索羅斯 (Soros) 與洛克斐勒 (Rockefeller) 家族看好加密貨幣，助比特幣重燃看漲行動。

因此，到 4 月底，比特幣價格累計上漲 33%。

比特幣由 75 週 EMA 反彈 (圖表取自 Coindesk)

正因為比特幣在 4 月底突破了長期下降趨勢線，市場重新看漲，多頭看好可重返 1 萬美元關卡，但最終並未實現。到 5 月中，情況出現轉折，比特幣價格跌破關鍵的 50 日均線和 100 日均線，再次回到向下的趨勢，以單月下挫 19% 結束 5 月。

由於長期技術指標轉為看跌，比特幣價格在 6 月處於守勢，並首度摔落 6000 美元，自去年 11 月以來首次，創下 2018 年新低的 5827 美元。

展望第 3 季，分析師認為，技術上來看，比持幣可能本季會向下測試 5000 美元，但如果觀察 75 週指數移動平均線 (exponential moving average, EMA)，可以見到價格已經在觸及均線支撐位反彈。前次比特幣熊市，以 2015 年底突破 75 週 EMA 結束，隨後開啟兩年多的牛市。

雖然有理由對比特幣後市樂觀，但長期下行趨勢線仍完好無損，多頭恐怕無法過於樂觀。