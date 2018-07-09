【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

在貿易戰利空出盡後，亞股今日延續上週五美股漲勢，台股在台積電、大立光等科技權值股帶動下走高，上週表現疲弱的金融股今日也出現強勁反彈，國巨今日除權息，早盤也一度攻上漲停，收盤價權指數大漲 111.71 點；籌碼面，外資現貨買超 59.4７億，期貨淨多單增加 5,556 口。

《國際金融市場焦點分析》

上週五中美關稅大戰正式開啟，不過目前並未出現超出預期的發展，在短線利空出盡下，美股由科技股帶領收高，今日早盤上証指數小幅開高隨即在銀行、保險及石油等權重股拉升下持續走高，深証、創業板以及中小板全面大漲，午後指數進一步擴大漲幅，上証大漲超過 2%，收復 2800 點，A50 指數也在金融權重全面大漲下，上漲超過 3%。

《國際商品市場焦點分析》

美國活躍鑽井台數增加 5 座，為近三周來首次增加，WTI 期貨早盤延續拉回走勢，盤中最低下跌近 1%，不過美中貿易戰利空出盡，加拿大地區供給受阻問題仍未獲得解決，且伊朗威脅封鎖荷姆茲海峽，油價晚盤急拉翻紅，收盤上漲逾 1%；儘管中國針對美豆進行關稅報復，黃豆期貨在累積大量跌幅後，於週五迎來利空出盡的空方回補買盤，收盤大漲超過 4%。

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