四大策略奏效 東森轉投資東森購物上半年獲利年增61%

東森國際 (2614) 去(106)年盈餘創新高及今年持續獲利預期下，東森國際旗下雙翼東森購物與東森新聞雲積極展開多元且國際化布局。東森國際去年結算盈餘 25.29 億元，今年上海東森企業發展股權出售案 19.65 億元獲利也已於 4 月入帳。在營業收入方面，今年 1 至 5 月累計營收 68.03 億元，較去年 49.75 億元成長 36.8%；單月 5 月之營收 16.09 億元，較去年同期成長 16.2%，也較 4 月營收成長 26.4%，成長動能來自於新納入東森購物成員的香港草莓網營收，也來自於東森購物與東森新聞雲營收的持續成長。法人估，6 月營收有機會持續成長。



至於在轉投資的東森購物方面，東森集團創辦人王令麟執行策略長表示，東森購物上半年業績表現傑出，今年上半年營收為 68.05 億元，2018 年的 1-6 月則和去年同期獲利提升相較成長 61%。東森購物加上 5 月中完成併購的新事業體美妝跨境電商草莓網聯盟奏效，業績如魚得水，合併至今東森購物 5-6 月合計獲利為 1.02 億元，整體獲利因草莓網加入，多通路策略奏效，表現較去年五月成長 36%、六月成長 50%。



王令麟表示，分析東森購物今年業績成長的四大策略包含一、多通路策略，東森購物發展多通路策略觸及消費者、提供更方便的消費體驗，積極由視頻購物核心能力延伸，搭載短視頻的高速成長市場，發展創新多元通路。



王令麟表示，東森購物是台灣第一家進入 MOD 的通路型購物頻道，也是第一家進 OTT 的購物業者，東森購物今年 4 月也正式上架遠傳 friDay 影音，成為首家進駐 OTT 平台的虛擬購物業者。OTT 平台是未來趨勢，消費者在 OTT 上的使用行為不斷增加，未來隨 5G 來臨，影音將爆發，在 OTT 上提供購物服務是必要的策略，而東森購物去年獲利是台灣電商獲利第三高，靠的是公司在劇烈的競爭環境下另闢道路，特別是在行動為王的時代，零售商必須將服務放到手機上，提供好的消費體驗，東森購物一年來投入大量研發人力，努力進行 APP 優化與推廣，2018 年在 APP 的業績是去年同期的 175%，在 2018 年上半年交出了最漂亮的成績單。下半年則預計將和中華電信 Hami Pass 進行合作，未來也將與各種型式的 OTT 通路商強強結合，打通全台 OTT 的網購市場。



二是開發自營商品，產品差異化，兩岸進入高齡化社會，民眾對自主健康管理需求提升，追求美的要求也提升，美妝保健類商品的銷售成長性高，台灣有許多優良生技大廠，具備研發專業技術，供應全世界知名品牌，東森與台灣知名 GMP 大廠合作包含大江生醫、葡萄王生技、以及永信藥品合作生產優質美妝保健商品，東森做為消費者信任的品牌，未來將持續擴大與知名廠商的合作，為消費者帶來更多好商品。



三是國際化拓展，5 月中併購草莓網，直接取得全球美妝銷售通路，及世界知名品牌的商品價差優勢，國際化拓展 5~6 月已立即反映在業績表現上，草莓網在台灣的營收也快速成長，近日推出草莓網下單，於全家便利商店輕鬆取貨，並享全單額外 95 折的優惠活動，不斷提升草莓網這個國際品牌在台灣的知名度與營收，消費者受惠於草莓網實惠的價格，即使加上國際物流費用，仍較台灣一般通路售價優惠。



東森也將持續尋求投資或併購國際化垂直電商，保健美妝通路平台，結合集團現有資源，發揮綜效，並創造最大價值。



四是發展社交電商，「東森全球新連鎖事業」，結合「社交電商 - 網聯通」新模式。社交電商在大陸市場已有超過 2,600 萬人參與，創造 6,800 億的營業額，透過擴大直接銷售，降低對流量成本的支出，建立不斷重銷的網絡。