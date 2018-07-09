〈分析〉不只是相機 Nikon也發展半導體設備

隨著智慧手機的普及和來自蘋果 (AAPL-US)、三星 (005930-KR)、華為 (002502-CH) 等競爭對手對於手機相機的發展，相機的需求下降。由相機和鏡頭起家的 Nikon(7731-JP) 正遭受前所未有的衝擊。

來自 Nikon 的數據顯示，數位相機幾乎已被智慧手機取代，而數位單眼相機及其鏡頭的需求，則呈現穩定下降。

2018 年和 2019 年相機相關產品需求量 (圖: Seeking Alpha)

Nikon 的營收不再依靠其相機和鏡頭，據《Seeking Alpha》批露數據顯示，Nikon 2017 年 48.2% 的收入來自精密儀器和工業計量。而有 74.7% 的營業利益也來自這兩個區塊。

Nikon 營收占比最高的精密儀器 (佔營收約 38.1%)，實際上是半導體相關業務，提供光雕系統來生產包括 OLED 的平板螢幕及其他半導體，儘管該業務在 2018 財年確實出現收縮，但仍看好 2019 年可望增長。

精密儀器部分預計在 2019 年將有 24.6% 的營收成長。此外，它也帶來了將近 64.7% 的營業利潤，比起相機和鏡頭的營業利潤多出 2.3 倍。

此外 Nikon 也致力於發展高階相機，曾宣布將在 7 月底推出兩台全片幅無反相機，據傳將會是 3000 美元左右的 25 萬像素機型。Nikon 先前也曾表示，將在 2019 年春季推出一款高階無反光鏡相機。

Nikon 有一半的營收來自與相機不相關的業務，不過，該公司的未來仍然與相機和鏡頭相關。儘管 Nikon 比其他半導體設備公司來的便宜，然而它銷售的半導體市場是高度週期性的。再者，即便在這些市場中，Nikon 也非常容易受到特定領域 (平板顯示器) 的影響，這些領域的波動性可能比整個半導體市場更嚴重。

整體來說，Nikon 仍然有一些潛在的市場，像是 OLED，除了智慧型手機的小螢幕外，大型的電視等也有大量的需求。儘管需求是暫時的，但它可以為 Nikon 帶來光學儀器成長的動能。