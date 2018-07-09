大立光6月營收創高+法說行情啟動 認購權證金額衝前三名

大立光 (3008-TW) 6 月營收 45.08 億元創今年新高，月增 4.36%，年增 16.82%，加上本周四 (12) 日將舉行法說會，今 (9) 日股價以 4680 開高走高，漲幅近 8%，權證市場同樣交投熱絡，目前認購權證金額達逾 1.12 億元排行第三，僅次國巨、GIS-KY。

大立光 6 月合併營收 45.08 億元，月增 4%，為今年以來高點，年增 17%；累計第 2 季合併營收為 122.96 億元，季增 38.52%，年成長 9%，累計上半年合併營收為 211.73 億元，年減 4.28%。

大立光指出，今 (2018) 年 7 月產能已達到滿載，加上良率逐步提升的情況下，看好營收將會再有所成長。法人預估，進入傳統拉貨旺季，除了蘋果需求，也看好 3 鏡頭的發展，預期業績將逐步加溫，目前多家外資陸續調高大立光的目標價。

而大立光也將於 12 日召開線上法人說明會，向投資人說明未來的營運計畫，在基本面營收、法說會行情激勵下，今日股價大漲近 8%，權證市場上，大立光相關權證同樣交投熱絡，目前認購權證金額達逾 1.12 億元，排行第三。

若投資人看好大立光後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大立光中信 7A 購 01 (074465-TW)、大立光兆豐 7A 購 01 (072145-TW)、大立光群益 7A 購 04 (075492-TW)。