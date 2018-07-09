上交所深夜喊話力挺 A股一掃陰霾早盤紅通通

A 股今 (9) 日一掃半個月來陰霾，早盤三大指數集體走高，尤其金融股在銀行理財新規可能延期發佈消息帶動下全線上漲，上海交易所昨 (8) 晚深夜更罕見透過微信公眾號力挺 A 股，強調股價與基本面背道而馳。

今日三大指數微幅高開，隨後各大股指漲幅快速擴大，上證 50 大漲超過 2%，截止發稿，上證指數報 2788.475 點，漲 1.51%，創指報 1571.22 點，漲 1.94%。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

尤其金融股受到消息面激勵，早盤全數紅通通。其中招商銀行 (600036-CN) 漲福一度超過 4%，建設銀行 (601939-CN)、平安銀行 (000001-CN)、寧波銀行 (002142-CN) 大漲超過 3%。

金融類股大漲主要是傳出銀保監會正著手起草三套獨立的資管新規配套細則，分別針對商業銀行理財、銀行資管子公司和結構性存款，發布時間還不明確，有消息更指出，銀行理財新規很可能延期發佈。

從盤面上，行業類股幾乎全線紅通通，由金融、休閒服務、電子類股領漲，唯有傳媒娛樂、紡織機械兩大行業小幅走跌。滬深兩市今日個股漲多跌少，共計 2920 支個股上漲，357 支個股下跌。

分析師指出，中美貿易戰如期開打，讓投資人有「利空出盡」的感覺，加上近來中國監管高層和官方媒體一致表態，強調 A 股目前估值偏低、資金面略顯寬鬆，種種因素帶動今日出現較大一波反彈。

上海證交所昨晚 23 點 59 分罕見透過微信公眾號發布文章，指出「當前股票價格與上市公司的基本面出現了背道而馳」，強調無論從上市公司結構轉型、獲利能力升級，還是從估值探底、大股東增持，A 股的投資價值已不容忽視。

華西證券分析師曹雪峰認為，今天的反彈，跟監管高層喊話不脫關係，雖然不是國家隊直接入場，但這類喊話有助提振市場信心。