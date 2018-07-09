【異動股】水泥建材板塊繼續強勢 四川雙馬(00935-CN)漲超8%

午後，水泥建材板塊繼續強勢，截止發稿，四川雙馬(00935-CN)漲8.47%報15.75元，上峰水泥(000672-CN)漲4.24%報8.6元，天山股份(000877-CN)漲3.96%報6.83元，華新水泥(600801-CN)漲3.54%報15.50元，祁連山(600720-CN)、萬年青(000789-CN)等股均上漲超3%。

據中國證券報消息，受錯峰生產和環保因素影響，今年以來，水泥行業邊際供給繼續保持收縮態勢，行業庫容比始終處於低位，水泥價格高位震蕩。業内人士對中國證券報記者表示，水泥行業下半年需求通常好於上半年，在行業自律逐步完善和環保限產的背景下，2018年水泥行業利潤有望創歷史新高。

數據顯示，截至7月8日，已有5家水泥上市公司發佈中期業績預告，且都預喜。其中，3家預增，兩家扭虧。

財富證券認為，整體來看，水泥產能收縮已是大勢所趨。在產能供給收縮的背景下，考慮到環保因素，各省出台了大量全面推行錯峰生產的政策，企業為了穩價也自發性的實行錯峰生產，企業自律協同越發明顯。隨著水泥市場需求淡季來臨，全國各地水泥企業陸續發佈夏秋錯峰生產計劃，相比2017年，各省2018年錯峰生產政策更加具體明確，預計對水泥市場供給端的收縮將進一步加大。

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