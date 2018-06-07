卓越5月營收下滑 持續擴大實體分校據點

卓越 (2496) 公布 5 月合併營收達 7477 萬元，由於旗下光纖部門出貨延後，較去年同期微幅減少 3.14%，月減 7%；受惠教育事業規模持續擴大，累計前 5 月合併營收達 3.76 億元，亦較去年同期成長 15.46%。卓越表示，國中教育會考在 5 月 19 日、20 日舉行，考前衝刺班及國八升國九的課程規劃、模擬考試等旺季開班需求升溫，帶動第二季的國中部營收比重持續攀升，加上去年底攜手易禾教育集團成立教育諮詢公司，併入其 3 所高雄分校加入陳立教育體系，推升今年全台分校據點達 14 所、高於去年同期的 11 所，持續擴大實體分校據點的同時，卓越也不斷強化數位教育產品研發，是創造今年前 5 月營收持續成長。



卓越進一步表示，旗下陳立教育事業重視學子們「升學的最後一哩路」，在國中會考結束後，於 6 月起陸續於全台各分校提供落點分析服務與開放式講座，以期每位學員與家長都能明白高中就學的內容，並配合學生成績與最佳落點作出選擇，有助於帶動國九升高一的學員留班意願。



陳立教育於去年起積極向下垂直整合完善 K-12(幼兒園至高中) 教育領域布局，不僅於國、高中部皆取得良好招生表現，由於陳立教育於台灣補教市場擁有高度品牌知名度、領先業界打造完整名師培訓及師資傳承制度，並整合集團行銷宣傳、班務系統、教材研發等資源，係陳立教育旗下學員留班率超過 90% 水準。



展望第二季，卓越表示，4、5 月開班皆持續受益於國中會考旺季而有高水準表現，緊接著將進入國九學子升高一的重要階段，全國分校皆開始受理報名英、數、國、物、化的升高一專題試聽課程，目前預約情況良好，可望帶動開學後的高中課程開班表現。另一方面，卓越致力於完成 K-12(幼兒園至高中) 教育領域布局，從高中向下垂直整合國中、國小課程，並橫向提升每位學員的補習科目數量，可有效挹注未來營運成長動能。

