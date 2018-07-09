和大Q2營收創新高 估7月及Q3有機會寫新猷

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 自結 6 月合併營收為 5.64 億元，創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長 11.65%；累計第二季合併營收為 18.04 億元，創下歷史單季新高紀錄。法人估，和大 7 月有機會歷史單月新高紀錄，整體第三季合併營收可再挑戰歷史單季新高紀錄。和大累計上半年合併營收為 35.72 億元，創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長 6.76%。



和大股東會通過配發現金股利 3.75 元，已於 7 月 4 日除息，股價已順利完成填息。



和大最大客戶 BorgWarner 訂單穩定，第二大客戶特斯拉 Model 3 產能順利提升，加上全球排名前三大的農機大廠 GIMA 今年對和大下單量倍增，稀釋大客戶 Punch 南京廠抽單的衝擊，法人看好和大今年營收成長性，預估下半年業績逐季增溫，今年獲利看好，全年營收年增率可達 10-15%。



和大表示，GIMA 過去在和大營收排行並未進入前十名，但今年可望擠入前五強，目前和大對 GIMA 的訂單仍處於供不應求的情況，積極調整產能中。