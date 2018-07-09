小米(01810-HK)今在港上市 FINTV全程直播

香港首隻同股不同權架構上市的獨角獸小米集團(01810-HK)今日舉行敲鑼掛牌儀式。財政司司長陳茂波、港交所(00388-HK)主席史美倫及行政總裁李小加都會出席上市儀式，史美倫是首次以港交所主席的身份，出席新股上市儀式。

為了第一時間以及爭取最佳位置進行採訪與報道此盛事，今早七點半港交所門口，已有來自中外以及本地的大批媒體到達，很快便出現長隊。

此前小米暗盤潛水，不少人擔憂小米今日掛牌股價會否破發。港交所亦一反常態放置了巨型大鑼準備敲鑼儀式。未知巨型大鑼能否為小米「轉運」。

對於小米上市面對延期在CDR上市，投資者減少認購等。小米董事長雷軍昨日在港時，向全員發出一篇致全員公開信：明天，讓我們一起見證偉大時刻！

公開信指，指有十幾萬投資者認購小米股票，包括長和(00001-HK)資深顧問李嘉誠、騰訊(00700-HK)主席馬化騰，以及阿里巴巴主席馬雲等行業領袖。勁量級投資者是對管理層和員工的信任。

文中提到，過去八年，台風口的豬，我們當過，大起大落，我們也經歷過……無數事實已經證明，我們是一支敢打敢沖、不屈不撓、不斷創造奇跡的英雄團隊！

小米用不到三年時間，做到中國第一，之後三年半成為印度第一，認為內地智能手機、智能硬件品質越來越好，價格越來越平，並在全球強勢崛起，小米成為全球第四大智能手機廠商，進入全球74個國家和地區，建起全球最大消費物聯網平台，證明小米可以將硬件和電商帶來流量，轉換成收入和利潤。

今日，財華社採訪隊伍，一早到達港交所，全程直播小米上市，各位可以在FINTV與FACEBOOK觀看全程。

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