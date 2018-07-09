小米(01810-HK)首日可買股票期貨

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首隻以「同股不同權」方式上市的新股小米集團(01810-HK)今日掛牌，港交所(388)較早前宣布，為向投資者提供更多選擇，將於小米掛牌當日，推出小米股票期貨及期權，而5間發行商亦推出合共18隻認購證，可於今日開市即時交易，但未有提供認沽證；另外，小米亦獲納入認可賣空名單指定證券，投資者於小米上市後可即時沽空。 港大財金系前教授兼本報專欄作者徐燦傑表示，各大輪商為小米推出不少衍生產品應市，從他綜合的市場消息，中資輪商較睇好小米表現，外資輪商則相對看淡，故此小米屬「國企同外資嘅角力」。 徐燦傑：跌一兩成可低吸 徐燦傑又提到，由於發行商沒有提供Put輪(認沽證)，故此股票期貨可讓投資者對沖風險。對於首日小米的投資策略，徐氏認為，若然首日股價壓低10%至20%，或者以「大陽燭」收市則可吸納，同時可利用期貨對沖。 小米上周五公布招股結果，公開發售部分獲約11萬份申請、認購逾10.3億股，超額認購8.5倍，凍資230億元。該公司以下限每股17元定價，預計集資淨額為239.7億元，每手200股一手中籤率達100%，意味「人人有份」。 不過，據輝立交易場資料顯示，小米的暗盤價「潛水」，上周五收報16.1元，比招股價低5.3%，未計手續費，每手200股已虧損180元。來源：文匯報
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