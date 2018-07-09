【異動股】天然氣板塊快速走強 中天能源(600856-CN)漲停

今早，天然氣板塊快速走強，截止發稿，中天能源(600856-CN)漲停報6.22元，長春燃氣(600333-CN)漲7.05%報5.16元，新疆火炬(603080-CN)漲6.25%報32.3元，貴州燃氣(600903-CN)漲4.42%報20.78元，佛燃股份(002911-CN)、重慶燃氣(600917-CN)、深圳燃氣(601139-CN)、皖天然氣(603689-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，北京自7月10日起，居民用氣每立方米將上調0.35元。對於居民分戶自採暖用戶，此次居民用氣價格調整後，補貼標準也相應上調0.35元/立方米。農村“煤改氣”用戶享受相同的補貼政策。

此外，數據顯示，2018 年6 月，交易中心共成交液化天然氣16.54 萬噸，環比增長90%，管道天然氣成交19.86 億方。價格方面，2018 年6 月，上海石油天然氣交易中心LNG 平均單價為2.9 元/立方米，環比上漲6.14%;PNG 平均交易單價為2 元/立方米，環比上漲1.5%。

方正證券分析認為，今年行業政策的大方向是防風險、降成本、促改革，長輸管道管輸費與城市燃氣配氣費的成本監審將持續落地，管網獨立以及天然氣市場化改革也將加速推進，看好天然氣行業在我國的長期發展。

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