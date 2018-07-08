豐盛(00607-HK)授出總值不得超過3.5億股份激勵計劃

豐盛控股(00607-HK)公布，該公司已於7月7日採納股份激勵計劃，並已議決擬採納股份期權計劃(其須待股東於股東大會上批准後，方可作實)，以推動共創共用的企業文化落地，促使該公司核心人員關注長期經營業績，更好地吸引、保留和激勵核心人才。

除非股份激勵計劃提早終止，在不影響任何獲選承授人之存續權利之情況下，股份激勵計劃將於2018年7月7日起計五(5)年內有效。

根據股份激勵計劃及股份期權計劃授出之股份總價值不得超過3.5億港元，當中根據股份激勵計劃授出之股份價值相等於授出之激勵股份總數乘以根據股份激勵計劃授出之有關激勵股份之授出價。激勵股份之授出價為當時激勵股份之估值金額之50%，而該估值金額應相當於以下各項之較高者：於授出激勵股份日期香港聯交所每日報價表所列之股份收市價；緊接授出激勵股份日期前五個連續交易日香港聯交所每日報價表所列之股份平均收市價；或股份面值。

由授出激勵股份日期起計分別第24個月及第36個月當日開始，受託人須轉讓60%及40%之激勵股份予獲選承授人，有關激勵股份乃依照該公司指示由獲選承授人歸屬及繳足，而獲選承授人有權在其後自行決定處置該部分激勵股份。

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