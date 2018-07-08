市前夕雷軍致全員公開信：明天，讓我們一起見證偉大時刻！

本港首家以同股不同權上市的新股小米集團(01810-HK)將於周一(9日)上市。有逾逾11萬散戶「粉絲」捧場的小米，招股仍遇冷鋒的小米，暗盤表現同樣失色，為首家暗盤便跌破上市定價的熱門新經濟股。

面對此逆風，小米的靈魂人物雷軍，今日在香港發出一篇致全員公開信：明天，讓我們一起見證偉大時刻！文中提到，過去八年，台風口的豬，我們當過，大起大落，我們也經歷過……無數事實已經證明，我們是一支敢打敢沖、不屈不撓、不斷創造奇跡的英雄團隊！

以下為全文：

雷軍 MIUI 今天

小米同學們，

明天將是激動人心的一天。經過八年的奮鬥，我們就要在香港主板上市了。

創業至今，小米的歷程是由勇氣和信任支撐的奇跡。回想過去，八年風風雨雨都歷歷在目。2010年4月6日，在中關村銀谷大廈一間很小的辦公室，一家叫小米的小公司靜悄悄地開業了，到現在我都依稀記得，當時只有13名員工，除了我、林斌、阿黎和KK四名聯合創始人之外，還有範典、劉新宇、王海洲、李明、屈恒、秦智帆、李偉星、孫鵬和管穎智這9名創始團隊成員，他們9位同學今天還依然活躍在小米的各個重要崗位上。那一天，我們一起喝了碗小米粥，就開幹了。誰也沒想到，這家不起眼的小公司，此後實現了史詩般光輝的創業歷程。

6月23日，小米在香港舉行全球發售記者會

“明知山有虎，偏向虎山行”，我們一上來就殺入手機行業。這是全球競爭最激烈的行業，對於初創公司而言，無疑是挑戰“地獄難度”，國際上有蘋果和三星，國內有華為和聯想，每一個都是遙不可及的龐然大物。小米，這樣一個10多人的小公司，初期毫無硬件行業經驗，全憑無畏的勇氣和巨大的創新，用了不到三年時間，就出人意料做到了中國第一。之後僅用了三年半，又成為了印度第一。

過去八年，台風口的豬，我們當過，大起大落，我們也經歷過……無數事實已經證明，我們是一支敢打敢沖、不屈不撓、不斷創造奇跡的英雄團隊！

這八年中，在我們的參與和推動之下，中國的山寨機已被徹底消滅；中國智能手機、智能硬件品質越來越好、價格越來越便宜，並在全球強勢崛起；對設計和體驗的重視，深入人心；移動互聯網應用迅速普及，深入滲透了我們的日常生活。小米也成為了全球第四大智能手機廠商，通過生態鏈產品改變了100多個行業，全面推動了商業效率的提升，進入全球74個國家和地區，建起了全球最大的消費物聯網平台。不僅是手機，小米電視也已經拿下了中國第一，小米手環、移動電源、平衡車等也斬獲了十多個第一，在眾多領域一次又一次證明了“小米模式”的先進性。

數字說明一切：2017年我們收入1146億元，7年時間就跨過了1000億營收門檻。2017年收入同比增長 67.5%，今年第一季度同比增長更是高達 85.7%。我們的電商及新零售平台貢獻的收入占比 63.7%。另外，互聯網服務收入占比8.6%，也達到了 99億元的驚人規模，今年Q1互聯網服務收入占比又提升至9.4%。這充分證明了我們互聯網的業務能力，我們可以把硬件和電商帶來的流量轉換成收入和利潤。

明天小米就要上市了，此時此刻，我和每位小米員工一樣，無比興奮！

一、最近資本市場跌宕起伏，小米能夠成功上市就意味著巨大的成功。

小米IPO發行價 17元港幣，估值 543億美元，已經躋身有史以來全球科技股前三大IPO。而且是香港資本市場第一家“同股不同權”創新試點，這是屬於所有小米人的巨大成功！

經歷八年艱辛的創業，所有的小米創業者都將贏得奮鬥的果實！截止今天，我們一共有超過7000名員工持有股票或期權，IPO後大家將獲得資本市場給予的福報。

巨大的成功同樣屬於一路上信任小米、支持小米的投資者。比如，最早期的VC，第一筆500萬美元投資，今天的回報高達 866倍！

我相信，小米的創業故事將啟發和激勵更多創業者！如果100年後人們評價小米，我希望他們認為小米最大的價值並不是賣出了多少設備，賺回了多少利潤 。而是我們改變了人們的生活 ，探索實踐了商業的終結形態——與用戶做朋友，實現商業價值與用戶價值最大程度的統一，證明了靠銳意創新的勇氣、持之以恒的勤奮、踏踏實實的厚道就能夠成功。

二、上市也意味著巨大的挑戰和沈甸甸的責任。

在中美貿易戰的關鍵時刻，國際資本市場風雲變幻，有十幾萬的投資者積極參與認購了小米的股票，包括李嘉誠、馬雲、馬化騰等行業領袖，這是對小米管理層和員工莫大的信任和重托。我們唯有繼續奮鬥，才能回報這份信任。

未來我們將始終堅持和用戶交朋友，始終堅持做感動人心、價格厚道的好產品，始終堅持將創新和品質並舉。創新決定我們能飛得有多高，而品質能決定我們走得有多遠，品質永遠是我們生命線。我們將矢志不渝地在全球打造廣受尊重的中國品牌。

三、上市僅僅是小米新的開始。

世界會默默獎賞勤奮厚道的人。明天小米即將上市，是對我們獎賞的一部分。但這一切只是剛剛開始，上市從來不是我們的目標。我們奮鬥不是為了上市，我們上市是為了更好地奮鬥。成功上市只是小米故事中的第一章的總結，第二章更加華麗絢爛。

小米上市路演團隊在紐約

我們的高管團隊經過反覆的測算，堅信未來我們還有無限的成長空間。首先，我們的智能手機業務排在全球第四，而智能手機僅看存量就是個巨大的市場。我們要力爭保證持續的高速成長，力爭盡快沖入世界三強；其次，我們會有計劃、有節奏地進行品類拓展，還有很多千億級的市場等著我們一仗仗打過去，不斷從勝利走向更大的勝利；第三、國際市場廣闊天空大有可為。一季度小米的國際業務在全部收入中的占比已經達到36%。我們要進一步推進國際化，盡早實現國際業務收入占全部收入的一半以上。僅這三條策略，就保障了小米未來的成長性。

偉大公司總是誕生於偉大的時代，全新的物種總是與全新的時代同頻共振。今天的中國進入了創業者的黃金時代，產生了一批領跑全球的新經濟公司。作為互聯網新物種，小米是幸運的，在這樣的土壤和環境中，長成了一家全球罕見，電商、硬件及互聯網服務齊頭並進的全能型公司。我們的雄心不止於此，我們於新時代應運而生，更想親手推動時代的前進。

此時此刻，我無比激動，在內心回響的是幾年前小米的一句廣告語：

「我們的名字叫年輕，在追逐夢想的路上，我們不斷向前，無所畏懼，去探索、去改變、去拼搏，讓世界看清我們的樣子，我們的時代來了！」

我愛小米，我為小米自豪！

我愛你們，小米同學們，我為你們自豪！

明天，讓我們一起見證偉大時刻！

雷軍

2018.07.08 香港

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