傳Groupon正尋求潛在買家 阿里巴巴和IAC是候選人

據美股市場消息傳出，開創在地線上折扣交易的企業 Groupon (GRPN-US) 目前正在尋求被收購。

根據外電報導，這家總部位於芝加哥的公司的高階主管和委託人最近擴大了吸引潛在買家的力道，但目前還不清楚它們的努力是否奏效。

2016 年阿里巴巴 (BABA-US) 收購了 3300 萬股 Groupon 股票，占公司股份近 6%，可能讓其成為主要收購者；另外美股市場亦有傳言，IAC (IAC-US) 也是潛在候選人，該公司 CEO Joey Levin 是 Groupon 的董事會成員。

5 月間，Groupon 公布財報，第一季獲利優於預期，營收年增率則較低。當時，CEO Rich Williams 表示，Groupon 在「業務合作方面有點進展」，包括美國職業棒球大聯盟 (MLB) 球票銷售，Grubhub 以及由喜劇女主角 Tiffany Haddish 領銜主演的廣告。

在推動數位化和推動更多品牌和小型企業進入平台的過程中，該公司股價已經低於每股 5 美元，遠低於其 IPO 後的高點。Groupon 市值曾一度高達 160 億美元，但現在約為 25 億美元。

Groupon 股價今年以來下跌 14.5%，而同期標準普爾 500 指數上漲 3.2%；過去 12 個月 Groupon 股價上漲 17.5%，而標準普爾指數漲幅為 13.8%。