加密貨幣信用卡公司Monaco收購Crypto.com網域名

Monaco(MCO-US) 是一家加密貨幣和金融服務公司，今日 (6 日) 宣布以百萬美金收購 Crypto.com 網域名稱，反映了該公司加速全球發展，推行加密貨幣的使命。目前 Manaco 股價 8.07 美元。

產品包含錢包 app 和 Visa 支付卡的 Manaco 公司將重新命名為 MCO，正如同公司代幣的名稱一樣。 此外，CRYPTO.com 今天發布了一份更新的白皮書，以回顧迄今為止的成就、願景、戰略及新產品服務。

1 月份的時候，Crypto.com 創辦人 Blaze 曾申名該網域名是「非賣品」。然而有專家估計 Crypto.com 可能獲得了多達 1000 萬美元。Monaco 執行長 Kris Marszalek 拒絕透露具體細節。

他在接受採訪時表示，「如果只是關於錢，他很久以前就賣掉了它。」

總部位於香港的 Monaco 於 2017 年 6 月完成 ICO，該公司募集了價值 2500 萬美元的加密資金。

Monaco 目前進入小組用戶的測試階段，Marszalek 表示將於今年夏天在新加坡和歐洲地區推出，並可能於第四季向美國的用戶推出。預期有 70,000 名潛在用戶。為增加新卡推出的魅力，公司將根據不同層級提供現金回饋和禮賓服務，來吸引客戶。

「從根本上說，區塊鏈和加密貨必將使下一代能夠控制他們的錢、控制他們的數據、並控制他們自己的身份，這些是編織社會結構的三項基本因素。對我們來說，我們的目標就是希望能夠加速世界對加密貨幣的採用。」

而對於這次的收購，Kris Marszalek 表示: 「這對我們來說是一個非常強大的身分認證。它是產業的代表，因此對我們來說意味著承擔巨大的責任。我們不會掉以輕心，我們確實有更高的目標。」