暑期旅遊旺季團費反降？平均最多每人降價2000元

暑期旅遊旺季到來，不過，國內最大旅遊業者雄獅 (2731-TW) 透露，各旅遊市場團費反而有降價現象，暑假期間整體平均團費較去年同期調降 1000-2000 元，主要是因各家航空業直飛歐洲航班增加，而短程則有航空公司在暑假指定檔期祭出優惠票價，也顯示出，雖處於傳統旺季，航空市場的競爭相當激烈。

雄獅說明，長程線中，歐洲因各家航空直飛歐洲航班增加，包含倫敦、巴黎和東歐等航點的機位供給充足，暑假期間平均團費約較去年同期調降 1000-2000 元，其中以德瑞、奧捷、荷德和法瑞義等 10 天多國行程最受歡迎。

美加線因航空公司祭出早鳥票優惠，使暑假整體團費較去年同期便宜 2000-3000 元，又以雙樂園和三樂園的行程最夯，而結合 SNOPPY 樂園的新行程詢問度也創新高；另外，紐澳暑假則較往年同期略降 1000-2000 元。

短程線中，韓國今年暑假平均團費持平，雄獅說明，由於規劃的行程中加入穿韓服暢遊景福宮、登全亞洲第一座宇宙塔 SPACE TOWER 等特色元素，吸引不少親子客群。

而日本市場上，關東線暑假團費與往年相比大致持平，惟因推出兒童不佔床半價以及揪團優惠等行銷方案，使每人團費較往年同期便宜 1000-2000 元；關西部分，因航空公司在暑假指定檔期祭出優惠票價，也促使團費較往年小幅調降 2000-3000 元；至於北海道和沖繩等區域，平均團費則維持持平。

整體來看，由於外籍航空陸續新增多條航線、機位供給充足，使平均票價持平或小幅下滑，不過，旅遊業者認為，航班數成長且航點更加密集，有助刺激需求成長，今年暑期進單速度更快。