連假及郵輪挹注 雄獅Q2營收創單季新高 長程線年增逾三成

雄獅 (2731)6 月營收 27.80 億元，月增 8.38%，年增 10.33%，創單月第三高紀錄；而第二季受清明連假及郵輪包船挹注，營收創下單季歷史新高，達 83.9 億元，年增 19.29%；累計 1-6 月營收 151.38 億元，年增 20.19%。此外，雄獅也提到，轉投資的子(孫) 公司，如：雙獅聯合國際旅行社與雄保聯合國際旅行社，以及寶獅 (上海) 國際旅行社皆較去年同期有超過 4 成的穩定成長。



雄獅以目的地旅遊分析熱門旅遊區域，因外籍航空陸續新增多條航線、機位供給充足，連帶刺激紐澳、歐洲等長程線較去年同期成長超過 3 成；東北亞也因計畫旅遊概念提前佈局以及供應鏈穩定合作策略發酵，整體團費平均較往年同期調降 1~3 千元，使得進單速度提升且帶動買氣，促使營收較去年同期成長 25%。