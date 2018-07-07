【IPO追蹤】Sonos申請美IPO 指貿易戰影響生意

無線擴音器生產商Sonos申請在美國首次公開招股及在納斯特市場掛牌。該公司在招股文件內提及，中國與美國近期的貿易爭端可能影響集團未來收益，是首間美國新上市公司，在風險因素披露資料提及上述事件。

Sonos在招股文件內指出，如果中美兩國互相徵收對方進口貨品關稅的政策深化，集團的產品可能需要調高價格，令到集團失去客戶，商譽受損及營運表現轉差。

根據招股文件，創立於2002年、由KKR Stream支持的Sonos，在逾50個國家銷售產品，與逾100間音樂串流商訂立聯繫安排，是家用音響產品市場的一個主要參與者，與Bang & Olufsen、Bose、索尼，甚至與蘋果等競逐市場份額。去年，集團收入接近10億美元，按年升10%，逾5成收入來自美國。集團在去年錄得淨虧損1422萬美元，前一年淨虧損為3821萬美元。

Sonos沒公布實際集資額，招股文件只按照慣例，列出可能集資1億美元的象徵性字眼。有報道指出，Sonos的估值可能介乎25億至30億美元。

來源：信報

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