〈觀察〉公司法修法挺新創 有利引資又不丟失經營權

《公司法》修法完成三讀，為扶植新創公司做了許多調整與鬆綁，其中，可發行極低面額或無面額股票部分，將使新創業者取得公司股權的門檻相對較低，且投資人更易理解公司價值，有利籌措資金，而讓非公發公司可發行黃金股等多元特別股新法，則可讓創辦團隊握有一定程度投票權，避免為引進資金，而丟失經營權。

修正後的公司法鬆綁多項法規，盼能提供新創業者更友善的創業環境，包括放寬籌資限制、可發行極低面額或無面額股票、可發行一股多權的「複數表決權」股、具有特定事項否決權的「黃金股」、保障或限制董監當選席次的特別股等。

過往新創業者要籌資，都必須受到股票面額 10 元的限制，降低投資人投資新創公司的意願與機率，台灣近幾年來跟全球其他國家新創公司相比，籌資相對困難，原因之一便來自股票面額限制，包括美國、新加坡、日本與香港等，早已不採限定股票面額或取消面額制度。

而這次在公司法的修法中，便擴大適用無面額股或超低面額股，現行的法規中，閉鎖公司已可發行無票面金額股，這次更將範圍擴大至所有非公發公司，未來新創事業可發行每股 10 元以上、或低於 10 元面額股，也就是股票面額甚至可為 0.1 元、0.01 元。

如此一來，新創業者可以極低價格發行股票，即使出資金額不高，也能取得相對高股數，經營者取得公司股權的門檻相對較低，可掌握主導權與經營權，且投資人大多以新創公司估值，加以議定投資範圍，開放發行無面額股後，更易理解公司價值，有利籌措資金。

另一方面，開放具有特定事項否決權的黃金股、及保障或限制董監當選席次的特別股等新法，讓新創業者創辦團隊能握有一定程度的投票權，以避免為引進資金挹注，而丟失經營權的情形發生。

在法規逐漸鬆綁後，未來新創業者籌資與經營上的操作空間將會更大，也會增加投資人投資意願，提高籌資成功機率，對國內新創業者來說，修正後的公司法可望成為「有感」的扶植制度。