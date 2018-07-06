M17入股量能文創 今年營收與直播主人數將較去年翻倍

直播平台 17 Media 母公司 M17 Entertainment 集團今 (6) 日表示，今年首季與第 2 季營收已逾去年同期 1 倍，6 月營收也寫下歷史新高，全年營收可望較去年翻倍成長，該公司並宣佈入股量能文創集團，雙方合作後，可望使 M17 年底前達成全球直播主人數 2 萬人的目標，也較去年翻倍。

M17 表示，集團上半年營運已達成預定目標，第 1 季與第 2 季營收超過去年同期 1 倍，6 月營收創下歷史新高，預計今年全年營收可望較去年翻倍成長。

M17 並宣佈入股量能文創集團，該集團旗下子公司「堅持夢想」為台灣首間網紅實況主經紀顧問團隊，網紅創作者來自台、港、新、馬、日，與 M17 深耕華人市場理念契合。

量能集團董事長彭小刀表示，量能經營的「超人氣娛樂」公司，每年均累計製作 1200 篇網紅內容，總觀看數高達 15 億，每月平均與 40 個廠商合作，總粉絲人數也突破 5000 萬人，旗下媒體平台《台灣達人秀》每周視頻觀看數高達 2000 萬人次，平台過去曾孵化這群人、那對夫妻等知名創作者，未來目標著眼網紅經濟再翻倍。

M17 目前全球直播主人數上看 1 萬人，已達營運目標水準之上，M17 表示，此次入股為集團拓展策略聯盟合作的第一步，有助 M17 在台灣的直播主人數翻倍，由 3000 人成長至 6000 人，並於年底達成全球直播主人數 2 萬人的目標，此次合作將為 M17 集團培育直播創作者注入新力量。