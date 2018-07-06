【富邦期貨】全球金融市場日報

富邦期貨 2018年7月6號16點2分

《台指期日盤走勢分析》

市場擔憂中美貿易戰加劇，導致台股一度下跌超過百點，不過隨後受到上證指數及恆生指數由黑翻紅帶動下，使得台股跌幅收斂，終場台股下跌 3.24 點，近月台指期貨上漲 38 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 39.86 億元，外資期現貨合計部位買超 26.68 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部於今日表示對於美國關稅問題不打第一槍，但為了捍衛國家利益，不得不被迫作出必要反擊，並表示將持續評估有關企業所受影響，後續將持續採取有效措施幫助企業，推升今日中國 A50 指數期貨由中國太保、中國平安、美的集團等大型成分股帶動下，上漲超過 1%；今日晚間需留意美國對中國課徵關稅是否導致中美貿易戰再度升溫，若貿易戰升溫恐將再度引起市場恐慌。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 昨日公佈原油庫存變化意外增加 124.5 萬桶，差於市場預估的下滑 500 萬桶，加上市場傳出沙烏地阿拉伯的沙特阿美企業將不會舉行 IPO 影響，導致 WTI 原油及布侖特原油期貨同步下跌超過 1%；德國總理梅克爾表示，樂觀看待歐盟對於美國及其他國家降低汽車關稅，推升歐元及貴金屬相關之黃金及白銀期貨同步上漲。

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