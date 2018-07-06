〈公司法三讀通過〉工商界憂大同條款 陸資恐蠢蠢欲動 外來勢力將輕易推翻經營團隊

《公司法》修法今 (6) 日順利完成三讀，對於修法內容，商總理事長賴正鎰認為，大同條款恐使陸資蠢蠢欲動，導致陸資進入台灣企業，此舉對台灣將非常不利，也恐使經營權鬧雙胞；工總也認為，持股 3 個月的時間太短，將使別有居心的外來勢力能馬上取得股權，召開股東會並推翻原先經營權團隊。

商總理事長賴正鎰認為，大同條款通過，恐導致社會動盪不安，持續 3 個月以上持股過半的股東就可召開股臨會，根本沒有約束力，企業對公司持股大多僅 2 到 3 成，會使經營團隊遭撤換，他抨擊，大同條款變成大陸條款，陸資資金充裕，該條款將使其蠢蠢欲動，恐導致陸資進入台灣，對台灣非常不利、將永無寧日。

賴正鎰指出，大同條款通過後，如台積電與金控企業等，很容易就能被入主，且先前只有董事長有召開股東會的權益，現在更多人可自行召開，將使經營權鬧雙胞。

工總也認為，大同條款中持股 3 個月的時間太過短暫，將使別有居心的外來勢力馬上取得股權，並召開股東會推翻原先的經營權團隊，至少必須持股滿 1 年才可召開股東會，並經公司董事會同意，以及透過主管機關審核大股東資格，以抵禦陸資入主公司。

《公司法》今日修法三讀通過，修法的 148 條內包含第 9 條的 SOGO 條款、第 173-1 條的大同條款、與洗錢防制相關的第 22-1 條等，同時，也提供新創企業發展條件，避免新創事業於獲得金主投資後，喪失經營主導權，也增加籌資管道，並擴大適用無面額股與超低面額股。