【亞洲投顧】盤勢好鳥，不過阿元漲停

◆盤勢分析

今天大盤量增大幅度震盪，之前就提醒大家，大盤受到國際股市以及貿易戰影響，近期都開高走低，短線支撐就是 10700 點，不可以再被跌破，否則很容易回測前波低點 10633 點，結果直接回測，盤勢當然偏空，下個空方目標是 10500 點，也接近了。不過今天大盤出現初步止跌訊號，多看一天，大盤帶量站穩 10665 點的話才能正式止跌，現在必須按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段操作不是想著要如何獲利，而是要想著如何控制風險。但是龍哥帶會員朋友佈局的阿元 - 2426 鼎元，今天順利攻上漲停板，找到主力找到獲利。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高；接著佈局 2426 鼎元，今天攻上漲停，行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 3171 口，自營商期貨空單減少 703 口，外資選擇權偏空避險佈局，自營商選擇權偏空佈局，大盤整理，法人籌碼中性，觀察正式止跌訊號就好。



【籌碼穩定的主力股】

1536 和大，8431 匯鑽科，2481 強茂，5425 台半

2426 鼎元，3527 聚積

2492 華新科，2478 大毅，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10700 點開始偏空操作，突破 10665 點就出場。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估