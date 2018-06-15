雄獅股東會通過配息5.2元 加強整合出入境旅遊 持續擴大營運規模

雄獅 (2731) 今日舉行股東常會，會中承認 106 年度營業報告書，並通過配發每股現金股利 5.2 元，依今日收盤價格 116.0 元計算，現金殖利率 4.48%。今日也進行董事改選，決議由王文傑續任董事長。雄獅去年受惠於國際社會降低衝突，再加上航空與遊輪運力擴充，及台幣升值強化了國人出境旅遊意願，在全方位發展下持續跳躍成長，合併營收淨額達 267.8 億元，年增 22.4%，淨利歸屬於母公司業主權益近 4.55 億元，年增 83.4%，紛紛創下歷史新高，EPS 6.5 元。



除了出境旅遊外，雄獅於 2017 年底，攜手與深耕日人來台老字號保保旅行社，合資成立「雄保旅行社」，擴大全球入境台灣市場佔有率，填補日人入境台灣的缺口，並輔以東南亞入境、大陸入境等旅客質量提升，整合 in-outbound 客源地與目的地的全面性服務，繼續擴大集團營運規模。



雄獅指出，中國是全世界第一大出境旅遊消費國，2017 年出境人次突破 1.3 億人次，較 2016 年的成長 7%，2017 年則為中國旅遊業者定製遊元年，大幅發展訂製包團市場 (tailor-made tour)，而雄獅提到，今年也將挾其包團操作與創意活動經驗，搶佔客製包團市場。



展望 2018 年，雄獅表示，將以「產銷履歷」與「共享經濟」概念，以旅行業第一套全價值活動高度資訊化的數位服務系統為基礎，推出「行程規格化」、「元件合格化」為消費者提供「安心」與「優質體驗」的服務。

