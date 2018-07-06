【港股解碼】業務頻繁踩雷、屢遭監管處罰，浙商銀行能夠順利回A?

近年來，銀行業在資本市場的發展方式大多數是“H+A”模式，即先選擇在H股上市，再回到A股市場。

6月29日，“港漂”兩年多的浙商銀行（02016—HK）在證監會網站披露招股說明書，宣布計劃發行不超過44.9億股A股股票並於上交所上市，所募資金扣除發行費用後，將全部用於充實核心一級資本，提高資本充足率。

業務頻繁踩雷，一級核心資本充足率逼近監管紅線

根據浙商銀行發布的招股說明書顯示，2015-2017年末，浙商銀行的核心一級資本充足率分別為9.35%、9.28%和8.29%。根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，到2018年底，我國非系統重要性銀行的核心一級資本充足率不得低於7.5%。

與此同時，浙商銀行的撥備覆蓋率也在不斷下滑，2017年浙商銀行的撥備覆蓋率為249.17%，而上年同期為259.33%，此指標是衡量銀行風險可控力度的重要標準。

由於香港資本市場歷來對內地金融機構估值過低，導致浙商銀行“迫切”想回到A股市場。浙商銀行自2016年3月登陸港股，基石投資者認購比例高達57.61%，截至7月4收盤，浙商銀行每股價格為4.44港元。

然而，今年5月，浙江知名民營企業盾安控股出現450億元債務危機震動市場，而浙商銀行作為盾安控股的12家主要授信銀行之一也被牽涉其中。浙商銀行針對此事表態“不抽貸、不斷貸”，而藉給盾安控股的錢在危機解決之前是難以重新收回了。

頻繁遭受處罰，內控機制不完善

浙商銀行報告期內頻繁遭受處罰，其中稅務處罰共8筆，涉及處罰金額共計113.26萬元；被監管部門處罰51筆，涉及處罰金額共計1798.23萬元，其中被中國銀保監會及其派出機構處罰25筆，處罰金額880萬元；被中國人民銀行及其派出機構處罰13筆，處罰金額251.1萬元；此外，自2018年以來，浙商銀行就已經遭受9筆行政處罰，處罰金額共計385萬元。

針對以上的各項罰款，浙商銀行表示罰款金額佔銀行總資產的比例很小，並且所有罰款已經繳清。

通過浙商銀行頻繁遭受處罰反映出其不完善的內控機制。然而，頻繁被監管處罰、業務屢屢踩雷再加上高層的變動，都給浙商銀行的上市之路增添了不確定性。

作者：劉玲玲

編輯：賀秋霞

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