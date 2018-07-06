神州數字(08255-HK)宣布與微軟戰略合作開發區塊鏈技術，打造新金融科技集團

神州數字(08255-HK)擬更名為神州數字新金融科技集團，以更好地反映集團現狀及未來發展方向，近日便宣布與微軟戰略合作，踏出戰略升級的重要一步。日前，集團在台北舉辦發布會，聯同微軟及雲端管理服務商熱酷宣布啟動三方區塊鏈戰略合作，神州數字旗下區塊鏈產品MasterDAX宣布采用Microsoft Azure作為區塊鏈雲端技術平台，推出新一代區塊鏈商用解決方案，利用微軟的Azure Blockchain Workbench為區塊鏈開發者提供一套預先建置的網路與基礎結構，協助開發者簡化開發作業。

神州數字CEO孫茳濤表示，微軟的 Azure Blockchain Workbench可大幅縮減神州數字區塊鏈基礎結構開發時間。MasterDAX 運用Azure 遍布全球的42個數據中心，透過高效能與高速支援，提升整體運營效率。加上Azure 能提供認知 API、自動程式(如網絡機器人)、機器學習和區塊鏈即服務 (BaaS) 等功能，能有效為客戶構建智慧解決方案。



截至目前，MasterDAX已經為全球30多個國家的區塊鏈企業提供服務。神州數字正在推動全面的戰略轉型，此次與微軟的合作是雲轉型過程中，基於混合雲架構下產品、方案、服務的重要場景和實踐。

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