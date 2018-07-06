羅尤美：對沖策略有效為投資人管控市場波動

今年上半年市場表現高潮迭起，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，一月全球股市的大漲提振投資人對全年的信心，但隨著全球貿易緊張情勢升溫，聯準會緊縮的步伐，美債殖利率一度突破 3%，全球股市走勢震盪，所幸亮眼的企業財報，支撐上半年 MSCI 世界指數表現已接近平盤作收，但市場波動度卻升至約去年兩倍的水平。

羅尤美表示，這樣的投資情境，反而有利於對沖策略的發揮，透過樂觀中保持謹慎的投資方式，替投資人管控波動風險，創造資產增值的機會。主要是當市場波動時，傳統股債配置多以提高現金部位，來降低可能面臨的損失，相對而言，對沖策略有更多的工具可以操作，包括調整作多及作空配置的比重、透過衍生性金融商品操作，來抵禦市場可能的下跌風險，這也使得過去三年對沖策略的波動度都約僅為全球股市的三分之一。

羅尤美認為，除了管控風險外，對沖策略因具有作多及作空皆可操作的靈活度，可隨著市場投資氣氛、產業趨勢或個股基本面差異，達到創造報酬的機會。若市場投資氣氛轉佳，對沖策略可提高其淨曝險比重，達到跟漲的效果。但若市場投資氣氛轉差，對沖策略除降低其淨曝險部位外，放空弱勢資產效果顯現，降低系統性風險對投資組合績效的影響，達到抗波動及追求超額報酬的雙重目標。

展望下半年，羅尤美指出，市場普遍預估企業財報可望續保持雙位數增長，股市多頭行情可望延續，不過全球貿易紛爭及聯準會的緊縮政策，仍將續牽動市場神經，高的市場波動性恐將持續。而對沖策略因具多樣化的投資工具，替投資人迎刃而解這越趨複雜及高波動的投資環境，有效地管控風險，並尋求資產增值機會。