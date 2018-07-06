〈美中貿易開戰〉如期上路 川普威脅還有逾5000億美元關稅在等

中美貿易戰將如期開打。美國總統川普週四 (5 日) 表示，美東時間 6 日一到，就會針對 340 億美元中國商品加徵關稅，後續總額還可能超過 5000 億美元待定。

川普週四在空軍一號上對記者表示，兩週內還會有 160 億美元的提案。接下來，是暫時保密的 2000 億美元，此後，有待定的 3000 億美元。總計金額將達 5500 億美元，相當於去年美國來自中國的進口額。

川普所說的 2000 億美元，是他先前所指，如果中國不對經濟進行根本改變，減少智財權竊取，將再針對 2000 億美元進口商品，課徵 10% 關稅。

美國海關和邊境保護局已發布通知，將開始對美國貿易代表辦公室 6 月列出的 818 種商品，徵收 25% 關稅。中國政府先前表明，會立即針對美國汽車、農產品和其它商品回以對等金額的關稅。

中美企業界消息人士說，目前沒有跡象顯示，中美官員試圖進行最後談判，以化解這次的關稅危機。

只是首輪開火

除了關稅之外，川普也威脅會取其他措施，來限制中國進入美國的能力。例如川普可能擴大外資投資委員會的使用，限制中國資金進入美國投資。

中方沒有退讓跡象。中國商務部發言人高峰週四指責，美國啟動關稅是向全世界開火，他說：「美國向全世界開槍，包括對自己開槍。」

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席美國經濟學家 Gregory Daco 表示，雖然第一輪關稅只會使美國經濟略微放緩，但如果川普繼續走保護主義道路，未來痛苦將會加劇。

貿易爭端導致包括股市、匯市和大宗商品在內的金融市場，近幾週均出現大幅震盪。但美國股市週四小幅收高，受科技股漲勢提振，市場寄望美國與歐洲的貿易緊張關係或可緩解。