憂貿易戰開打 香港6月PMI創近2年最低 港企信心15月最差

憂中美貿易戰正式開打，香港私營企業營商環境惡化。日經香港採購經理指數 (PMI)6 月份跌至 47.7，較 5 月份下跌 0.1，創近 2 年以來最低。第二季 PMI 平均值報 48.2，標誌着 2017 年初以來的首個季度跌幅。

日經香港公佈，6 月份產出與新訂單量進一步下滑，企業選擇維持目前的員工規模來應付生產需求，就業水平因此下降，而積壓工作量也進一步減少。企業亦同時縮減採購活動，轉而繼續消耗投入庫存。

調查顯示，紙品、銅、塑膠等原料價格飆升，因此營商環境在成本壓力加劇的情況下轉差。此外，企業對產出前景的信心度倒退至 1 年多以來低位。

產出與新訂單量繼續大幅下滑，來自大陸的客戶需求亦連跌 2 個月。商業信心急挫至 15 個月低位，減弱了私營經濟迅速復甦的希望，顯示中美貿易摩擦升溫對增長構成壓力的憂慮。

由於銷情減少，企業有充足產能完成工作，積壓工作量順勢繼續減少，但對 2018 年中期的聘僱水平卻造成壓力，今年以來仍未錄得任何職位增長數字。另一方面，供應商交付投入品的配送時間繼續加長，顯示供應商 6 月份的供貨壓力明顯。供銷商貨源短缺是供貨延誤的主因。

供應商供貨延誤、整體商品短缺、原料物價飆升等因素，使得 6 月份成本通膨加劇。最新數據顯示，整體投入成本錄得 4 個月高位，而採購成本通膨更達 6 年半以上最高。

6 月份雖見薪資增長，但幅度溫和。營運開支上漲促使企業將成本轉嫁客戶，產出價格因此 4 個月來首度回升，但加幅非常輕微。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 表示，私營經濟錄得 2017 年初以來的首個季度跌幅，反映營商環境於第二季尾持續惡化，成本上升，惟企業即使有意將成本轉嫁客戶，但卻因需求疲弱，調升銷售價格的空間亦變得有限。