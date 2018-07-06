深交所：優化重組停牌製度 遏製隨意停、任意停、長期停現象

深交所發布2018年深市上市公司併購重組年中盤點，2018年上半年，深市上市公司併購重組延續了良好態勢，提質增效更加明顯，質量配比更加合理。截至6月30日，深市上市公司共停牌籌劃重大資産重組206家次，與2015年、2016年同期相比停牌籌劃重組的公司明顯減少，部分公司按分階段披露的原則推進重組，未申請股票停牌。披露重大資産重組方案合計82家次，涉及交易金額2,483億元，與上年同期基本持平，平均單次交易金額約30億元，較去年同期上升22%。雖然重組數量未明顯增加，但質量和結構與往期相比有明顯改善。與此同時，亦湧現出一批具有典型産業邏輯、價值導向和改革示範性的重大突破性案例，極大程度上反映出國民經濟發展中的質量變革、效率變革和動力變革。

深交所相關負責人表示，下一步，深交所將繼續在中國證監會的統一領導下，切實履行一線監管職責，主動擔當，從五個方面積極推動上市公司併購重組：一是優化重組停牌製度，遏製“隨意停”“任意停”“長期停”現象，同時加強股價異動監管;二是強化業績承諾監管，增強併購重組的硬約束;三是充分發揮市場機製，推進併購重組的市場化進程;四是督促中介機構勤勉執業，真正發揮核查把關作用;五是強化重組信息披露，保障投資者知情權。

來源：證券時報

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